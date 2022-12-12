Новая Зеландия ввела санкции против 22 иранских чиновников

Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 22 иранских чиновников, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) и Силами правопорядка Исламской Республики Иран, в связи с подавлением протестов в стране.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении премьер-министра страны Джасинды Ардерн и главы МИД Нанайи Махуты.

В санкционный список внесены имена 22 иранских граждан, которым запрещен въезд на территорию Новой Зеландии.

"В их число входят сотрудники полиции нравов, руководители ряда правоохранительных структур, а кроме того, члены командования КСИР и иранского ополчения "Басидж", - отмечается в заявлении новозеландских лидеров.

Подчеркивается, что ограничения были введены в качестве реакции новозеландского правительства на "нарушения прав человека в Иране и нарушения права граждан на мирный протест".