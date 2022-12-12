Число погибших при взрыве дома в Британии увеличилось до пяти

Число погибших при взрыве в доме на британском острове Джерси в проливе Ла-Манш увеличилось до пяти. Об этом сообщили в Twitter-акаануте местной полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, уточняется, что еще четверо жильцом многоквартирного дома, где произошел инцидент, числятся пропавшими без вести.

Трагедия произошла 10 декабря в городе Сент-Хелиер. Изначально сообщалось о том, что погиб один человек, еще десять числились пропавшими без вести.

Позже начальник полиции уточнил, что жертвами взрыва стали как минимум три человека. По данным телеканала Sky News, за день до инцидента жильцы дома сообщали о запахе газа.