Сербия перебрасывает бронетехнику в Косово

В соцсетях опубликовали видео, на котором, как заявлено, показана переброска сербской бронетехники к линии разграничения сторон конфликта в Косове.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, эти кадры продемонстрировал целый ряд местных Telegram-каналов. При этом пока официальной информации на этот счет не поступало.

Пока неясно, куда именно идет эта колонна (если она все же направляется для защиты сербских поселений).

Косовские сербы 10 декабря возвели баррикады на дорогах на севере Косова из-за задержания властями непризнанной республики экс-полицейского косовского МВД Деяна Пантича, который вместе с другими сербскими полицейскими из отделений МВД на севере Косова подал в отставку в прошлом месяце. Пантича задержали накануне на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии якобы по подозрению в терроризме.

Косовская полиция со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в республику для машин и пешеходов из центральной Сербии на север Косово.

Премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти призвал контингент НАТО KFOR убрать с дорог баррикады косовских сербов на севере Косово до вечера дня. Курти заявил, что ждет ответ от блока до этого времени. Он добавил, что в случае отказа силовики Косово сами готовы организовать операцию.

Между тем, по Брюссельским соглашениям, косовская полиция не может въезжать в северную часть края без разрешения руководителей сербских муниципалитетов.