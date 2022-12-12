https://news.day.az/world/1518659.html Самый дорогой бомбардировщик в мире загорелся после аварийной посадки
Самый дорогой бомбардировщик в мире загорелся после аварийной посадки
Стратегический малозаметный бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit совершил аварийную посадку на авиабазе Уайтмен в американском штате Миссури, пишет The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Это произошло во время учений 10 декабря. Пилот 509-го бомбардировочного авиакрыла сообщил диспетчеру о неисправности и пошел на аварийную посадку.
После приземления борт загорелся, пилот не пострадал.
ВВС США владеет 20 B-2 Spirit. Это самый дорогой в мире бомбардировщик. Его стоимость без оборудования оценивается в миллиард долларов, оснащение стоит еще столько же.
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