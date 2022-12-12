В Германии активно обсуждают строительство бомбоубежищ

В Германии активно обсуждается необходимость строительства новых бомбоубежищ. Этот вопрос поднимался на последнем совещании министров внутренних дел федеральных земель, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Их требования опубликовало издание BILD. Так, о необходимости построить новые бункерные системы заявил федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер.

Министр внутренних дел земли Баден-Вюртемберг Томас Штробль призвал изучить степень, в которой "подземные автомобильные и железнодорожные системы могут вместить людей".

Отмечается, что в 2007 году федеральное правительство прекратило обслуживание примерно 2000 бункеров. Сейчас на территории Германии насчитывается около 600 таких приютов. По оценкам, они могут вместить только 500 000 человек. Их инвентаризацию хотят завершить к весне 2023 года.