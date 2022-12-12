https://news.day.az/world/1518666.html Талибы уничтожили несколько зданий на территории Пакистана - ВИДЕО
Талибы уничтожили несколько зданий на территории Пакистана - ВИДЕО
На границе Афганистана и Пакистана произошло столкновение между талибами и пакистанскими военными, есть жертвы.
Пакистанская армия объявила чрезвычайное положение в регионе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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