Талибы уничтожили несколько зданий на территории Пакистана
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На границе Афганистана и Пакистана произошло столкновение между талибами и пакистанскими военными, есть жертвы.

Пакистанская армия объявила чрезвычайное положение в регионе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.