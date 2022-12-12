https://news.day.az/world/1518671.html Египетские депутаты хотят ограничить доступ к TikTok - ВИДЕО
Египетские депутаты хотят ограничить доступ к TikTok - ВИДЕО
Египетские депутаты требуют закрыть доступ к сервису TikTok. Ограничить доступ к видеохостингу предложили после ряда инцидентов с гибелью и ранением подростков, которые пытались повторить трюки из видеороликов, передает телеканал "Известия".
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, особый резонанс в Египте вызвал случай с 13-летним подростком, повредившим позвоночник после попытки повторить один из так называемых челленджей. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance.
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