Египетские депутаты хотят ограничить доступ к TikTok

Египетские депутаты требуют закрыть доступ к сервису TikTok. Ограничить доступ к видеохостингу предложили после ряда инцидентов с гибелью и ранением подростков, которые пытались повторить трюки из видеороликов, передает телеканал "Известия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, особый резонанс в Египте вызвал случай с 13-летним подростком, повредившим позвоночник после попытки повторить один из так называемых челленджей. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance.