Британский оператор готовит к экстренному запуску угольные электростанции

Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid отдал распоряжение подготовить к запуску две резервные угольные электростанции в связи с резким похолоданием и значительным ростом спроса на электроэнергию. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о ТЭС в населенном пункте Дракс (графство Северный Йоркшир). Согласно заявлению компании, они должны обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии "в случае возникновения необходимости".

Работа этих ТЭС ранее была приостановлена в связи с планами закрытия. Глава National Grid Джон Петтигрю предупредил британцев о возможных отключениях электроэнергии в январе и феврале 2023 года в случае холодной погоды при недостаточных поставках газа для обеспечения британских электростанций и снижении поступления электроэнергии по подводным сетям из Франции, Бельгии и Нидерландов.