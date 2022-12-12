Илон Маск пригрозил судом сотрудникам Twitter

Илон Маск пообещал засудить сотрудников Twitter, если они будут сливать конфиденциальную информацию о компании в прессу. Новый владелец социальной сети отправил всем своим работникам документ, который они обязаны подписать, тем самым выразив согласие с новыми правилами, сообщает портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первой о новом требовании Маска узнала редактор Platformer Зои Шиффер. "Если вы явно и преднамеренно нарушаете соглашение о неразглашении, которое вы подписали при устройстве на работу, вы принимаете на себя ответственность в полном объеме, установленном законом, и Twitter немедленно потребует возмещения убытков", - процитировала Шиффер письмо сотрудникам в своем Twitter-аккаунте.

По информации Шиффер, Маск понимает, что "случайные ошибки допустимы". Речь идет о тех ситуациях, когда сотрудник намеренно отправил в СМИ некие данные с явной целью навредить компании. В таком случае он "получит то, чего заслуживает".