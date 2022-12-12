Массовые протесты могут парализовать Британию перед Рождеством

Режим экономии ввели британские власти. Правда, он уже спровоцировал настоящий социальный взрыв. Первыми протестовать вышли почтальоны, к забастовке готовятся медработники, они грозят просто не выйти на работу. Корреспондент "Известий" Антон Золотницкий узнал, почему Великобритания оказалась на грани катастрофы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, грядущие новогодние праздники рискуют стать самыми грустными за последние годы. Семьи, у которых есть деньги на подарки, могут остаться без них и даже без простых открыток. Напряженная обстановка царит сейчас в распределительных центрах. Работники королевской почты просто отказываются обрабатывать посылки, а почтальоны протестуют на улицах столицы, уверенные, что раз они не могут позволить себе лишние траты, то и остальные тысячи британцев должны встречать Рождество без рождественского настроения.

Совсем скоро к ним присоединятся и врачи. Коллапс в медицинской сфере начался еще до официального начала забастовок. В переполненных больницах критическая нехватка персонала. Сами же медсестры, врачи и фельдшеры скорой помощи требуют снизить нагрузку, повысить зарплаты и обещают массово не выйти на работу 15 и 20 декабря. В королевстве этот грядущий бунт медиков уже назвали крупнейшим в истории всей системы здравоохранения.

"Все на забастовках, Национальная служба здравоохранения разрушена. К чему всё это ведет?", - задаются вопросами британские журналисты.

"Это настоящая борьба. Мы постоянно в долгах. Я постоянно спрашиваю себя - как долго это длиться? Все же мы люди, мы устали", - гвоорит медсестра Виктория Хамфула.

И это только часть масштабной волны стачек. Туманный Альбион ждет забастовка века. О грядущих протестах говорят железнодорожники, пограничники и даже нефтяники. Все они недовольны низким доходом в условиях нарастающего кризиса. Работники госсектора требуют повышения зарплаты, соответствующего уровню двухзначной инфляции. Это правительству сейчас не по карману.

Самой ощутимой для Британцев станет, пожалуй, забастовка транспортников. Железнодорожные и портовые работники планируют акции за неделю до Рождества, как раз в то время, когда многие жители королевства возвращаются домой. Присоединятся к бастующим и служащие крупнейших аэропортов в том числе и лондонского Хитроу. Например, только 23 декабря, в один из дней намеченной забастовки, туда планируют прибыть почти 600 рейсов.

"Раньше я регулярно ездил в Лондон по работе, и я привык к такого рода забастовкам. Но это самый настоящий марафон забастовок, и все происходит в Рождество, профсоюзы буквально пытаются взять компании в заложники", - заметил Барт Сомен, пострадавший от забастовки.

Масштабный кризис рискует вернуть Британию в 1970 годы, когда страну называли "больным человеком Европы". Тогда спасло присоединение к европейской зоне свободной торговли. Но сейчас нет и этого козыря. Экономическим освобождением Брекзит, очевидно, не стал.

"Эта инфляция сделала больно всем, она коснулась многих сфер жизни: энергия, продовольствие. Это очень тяжело. Если обуздать инфляцию не получится - все будет только хуже", - уверен Эндрю Бейли, управляющий банком Англии.

Властям в этой обстановке экономического хаоса ничего не остается, кроме как расписаться в собственном бессилии. Премьер-министр Британии уже пообещал ужесточить закон, который регулирует действия профсоюзов, чтобы запретить забастовки служб экстренной помощи. Но глобально проблему это, очевидно, не решит. Уже сейчас власти вынуждены обращаться за помощью к военным.

"Спасибо военнослужащим наших вооруженных сил, многие из них пропустят Рождество, чтобы помочь нам справиться с забастовками, будь то дежурство на пограничных постах или вождение машин скорой помощи", - сказал премьер Британии Риши Сунак.

Но вряд ли армия сможет заменить всех. Лишь по предварительным данным профсоюзов, к протестам планируют присоединиться, как минимум, десять тысяч человек.