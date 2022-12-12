Сотрудники Meta массово жалуются на Цукерберга

Сотрудники компании Meta массово жалуются на главу компании Марка Цукерберга на анонимном форуме Blind, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. На это обратил внимание портал Business Insider. Часть недовольных отзывов связаны с прошедшими в корпорации увольнениями и "туманным будущим", другая - винит генерального директора в "одержимости" метавселенной, которая не принесет для компании ничего хорошего.

"Метавселенная приведет к нашей медленной смерти", - заявил анонимный пользователь, представившийся старшим инженером по программному обеспечению Meta. "Марк Цукерберг в одиночку убьет компанию при помощи метавселенной", - соглашаются другие авторы. Другой инженер Meta заявил о том, что Цукерберг "ведет компанию в неправильном направлении".

Метавселенная - новый цифровой мир, в котором пользователи будут взаимодействовать друг с другом при помощи гарнитур смешанной реальности. Одним из главных сторонников создания метавселенных является компания Meta. Известно, что Apple также заинтересована в этих технологиях и готовит к запуску собственный VR/AR-шлем, который может увидеть свет уже в 2023 году.