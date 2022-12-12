Корабль ВМС США взял на борт приводнившийся Orion

Приводнившуюся в Тихом океане посадочную капсулу американского космического корабля Orion взял на борт десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что состояние посадочной капсулы оценили специалисты. Примерно через два часа после приводнения ее загрузили в доковую камеру корабля. USS Portland доставит спускаемую камеру в порт Сан-Диего 13 декабря, а затем ее перевезут в Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.