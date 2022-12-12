Во Франции высмеяли учения своей армии

Читатели France Info высмеяли сюжет об учениях французской армии в рамках "масштабного" развертывания войск в Румынии, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Ранее портал опубликовал материал, в котором говорилось, что в маневрах, проходящих в 300 км от Украины, задействованы около тысячи солдат, 140 машин, несколько пусковых установок реактивных систем залпового огня и более десяти танков Leclerc. Издание назвало это "символом масштабного развертывания" войск Франции, что рассмешило читателей.

"Масштабное развертывание? Тысяча человек? О да", - написал Did17.

"Масштабное" - это чрезмерный и неуместный термин", - указал Alain Leroux.

"Это все кудахтанье от [президента Франции Эммануэля] Макрона. Некоторое количество войск и сколько боеприпасов? На неделю?" - задался вопросом Aperto-libro.

"Тысяча солдат, 12 танков - это масштабное развертывание? Мы еще не готовы выйти из-под американской защиты", - констатировал La Voix.

Конвой французской военной техники присоединится к группе НАТО (Battle Group Forward Presence - BGFP) в Румынии. Первый конвой с боевой техникой НАТО, состоящий из бронетранспортеров, прибыл в страну 23 октября.