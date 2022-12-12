В Греции заморозили активы проармянского вице-президента Европарламента

Греция заморозила активы вице-председателя Европарламента Евы Кайли из-за подозрений в коррупции, передает Day.Az со ссылкой на агентство France Presse.

Аресту также подлежат активы родственников Кайли, отмечает агентство, в том числе счета и сейфы.

Заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и еще трех человек обвинили и арестовали по делу о коррупции.

Федеральная прокуратура пока не представила имена подозреваемых. Согласно заявлению прокуратуры, накануне в доме Кайли провели обыск.

Ранее издание Le Soir сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Кайли задержали в рамках расследования дела о возможной коррупции.

Напомним что, экс Вице-президент Европарламента Ева Кайли, имеющая проармянские взгляды обвиняла Азербайджан в "агрессии против Армении".

Соответствующее заявление было подписано группой евродепутатов. Его авторы призывали международные организации, в том числе верховного представителя ЕС по внешней политике Жозефа Борреля, оказать давление на Азербайджан.

Все 33 евродепутата, включая Еву Кайли, подписавшие это заявление, являлись членами "Группы дружбы с Арменией" в Европарламенте, тесно связанной с "Всеевропейской армянской федерацией за справедливость и демократию" (ААФЖД) - крупнейшей армянской организацией в Европе, финансируемой ее президентом, армянским миллиардером Каспаром Карапетяном.