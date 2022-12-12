Финляндия решила нарастить резервные запасы зерна

Центр стратегического снабжения Финляндии сообщил об увеличении резервных запасов зерна, повысив расчетное время его потребления с 6 до 8,5 месяцев. Об этом заявили в пресс-службе компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"За счет дозаготовки общий объем резервных запасов зерна будет увеличен до суммы, соответствующей примерно 8,5 месяцам нормального потребления", - сказано в сообщении.

В центре отметили, что главной целью такого решения является укрепление готовности к серьезным сбоям поставок в условиях сложной глобальной ситуации.

"Европейская комиссия подтверждает, что запасы зерна в ЕС могут сократиться почти на 20% в течение 2022 - 2023 годов", - уточняется в сообщении.