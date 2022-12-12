Greenpeace подала в суд на правительство Британии

Организация Greenpeace подала в суд на правительство Великобритании, чтобы остановить выдачу более 100 лицензий на разведку нефти и газа в Северном море, сообщает газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Greenpeace требует пересмотра решения о выдаче новых лицензий.

Организации по защите климата Friends of the Earth и Uplift направили письмо британскому министру энергетики Гранту Шаппсу с призывом отменить решение, принятое его предшественником Джейкобом Рис-Моггом.