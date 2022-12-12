https://news.day.az/world/1518792.html Greenpeace подала в суд на правительство Британии
Greenpeace подала в суд на правительство Британии
Организация Greenpeace подала в суд на правительство Великобритании, чтобы остановить выдачу более 100 лицензий на разведку нефти и газа в Северном море, сообщает газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что Greenpeace требует пересмотра решения о выдаче новых лицензий.
Организации по защите климата Friends of the Earth и Uplift направили письмо британскому министру энергетики Гранту Шаппсу с призывом отменить решение, принятое его предшественником Джейкобом Рис-Моггом.
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