Kering и L'Occitane Group запустили Климатический фонд природы

Kering и L'Occitane Group решили объединить усилия на климатической конференции ООН COP15 и создать Климатический фонд природы для защиты окружающей среды и биоразнообразия. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компании выделили по €140 миллионов, которые будут направлены на проекты по сохранению биоразнообразия, а инвестиционная цель проекта составит €300 миллионов. Приглашения для финансирования фонда получат другие бренды модной и косметической индустрии класса люкс.

"Климатический фонд природы дает возможность представителям индустрии моды и красоты класса люкс коллективно поддержать восстановление и сохранение биоразнообразия в широких масштабах", - сказала директор по устойчивому развитию и институциональным вопросам Kering Мари-Клер Давеу.

По ее словам, фонд попытается остановить процесс сокращения биоразнообразия к 2030 году и одновременно решить проблему изменения климата.

Деятельность Климатического фонда природы будет в первую очередь сосредоточена на странах, где бренды класса люкс получают сырье.

Климатический фонд природы будет официально открыт 13 декабря на Форуме бизнеса и биоразнообразия в рамках COP15, а его деятельность начнется в первом квартале 2023 года.