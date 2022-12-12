В Турции планируют добывать 100 тыс. баррелей нефти в сутки

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Турция намерена добывать порядка 100 тыс. баррелей нефти в сутки, не уточнив, на каких месторождениях ее будут добывать, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В будущем году мы планируем довести объемы добычи нефти в сутки до 100 тыс. баррелей", - сказал Эрдоган на мероприятии в рамках "Недели инноваций" в Стамбуле. Трансляцию его выступления вел телеканал TRT.

По сообщениям местных СМИ, крупные запасы нефти в последнее время обнаружены в провинции Ширнак на юго-востоке Турции. Как отмечала в этой связи газета Sabah, запасы нефтяного месторождения в районе горного хребта Габар провинции оцениваются в $250 млрд.

Эрдоган также сообщил о работах по интеграции строящегося морского газопровода с черноморского месторождения Сакарья в национальную распределительную систему. "Благодаря разведке месторождений газа в Черном море, запасы которого составляют 540 млрд кубометров, мы начали новый период в сфере энергетики, и мы продолжаем работы в этом направлении без чьей-либо помощи", - добавил президент.