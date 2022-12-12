Турция по итогам года намерена экспортировать продукцию ВПК на более чем $4 млрд

Турция по итогам 2022 года планирует поставить на экспорт продукцию военного назначения на более чем $4 млрд. Об этом сообщил в понедельник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на мероприятии в рамках "Недели инноваций". Трансляцию выступления вел телеканал TRT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если в 2002 году экспорт продукции оборонного назначения Турции не превышал $248 млн, то по итогам текущего года он прогнозируется на уровне выше $4 млрд. Бюджет оборонных проектов Турции увеличился с $5,5 млрд в 2002 году до $75 млрд сейчас, в целом их число выросло с 62 до 757", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция добилась значительных успехов в сфере ВПК, несмотря на многочисленные преграды, а именно "скрытые и открытые эмбарго и рестрикции". По словам Эрдогана, сегодня Турция входит в тройку-четверку ведущих стран мира по производству беспилотных летательных аппаратов.

По словам турецкого президента, на сегодняшний день в стране число компаний, занятых в сфере ВПК, превышает 160, в то время как в 2002 году их было всего 56.

Эрдоган также заявил, что власти Турции продолжат усилия для вхождения страны в десятку развитых экономик мира.