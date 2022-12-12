ЕС должен потратить €100 млрд в 2023 году для энергобезопасности

Евросоюз (ЕС) должен потратить дополнительно €100 млрд в 2023 году, чтобы обеспечить энергобезопасность стран сообщества следующей зимой без российского газа. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

По его словам, следующий год будет намного сложнее, чем этот, относительно обеспечения энергетической безопасности ЕС, так как, возможно, сообщество не будет больше получать российский газ. Бирол, в частности, подчеркнул, что ЕС рискует недополучить в 2023 году необходимые для компенсации российского газа объемы СПГ. В связи с этим, по его словам, необходимо принять срочные меры, которые "будут не бесплатными". "За них нужно будет заплатить, они не будут бесплатными. Они будут стоить 100 млрд евро за один год. Мы должны заплатить 100 млрд евро, чтобы реализовать их", - сказал он.

Кроме того, Бирол подчеркнул, что "нынешний мировой энергетический кризис стал первым в истории по своим масштабам и остроте".