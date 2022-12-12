Китай вывел на орбиту два экспериментальных спутника

Китай в понедельник осуществил запуск двух экспериментальных спутников. Аппараты Shiyan-20A и Shiyan-20B вывела на орбиту ракета-носитель Long March-4С ("Чанчжэн-4С"), сообщает агентство Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ракета со спутниками стартовала в 16:22 по местному времени (12:22 по бакинскому времени) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Аппараты успешно вывели на заданную орбиту.

Спутники этой серии предназначены для отработки новых технологий на орбите и мониторинга окружающей среды. Отмечается, что нынешний запуск стал 454-м для ракет-носителей серии Long March.