https://news.day.az/world/1518834.html Китай вывел на орбиту два экспериментальных спутника
Китай вывел на орбиту два экспериментальных спутника
Китай в понедельник осуществил запуск двух экспериментальных спутников. Аппараты Shiyan-20A и Shiyan-20B вывела на орбиту ракета-носитель Long March-4С ("Чанчжэн-4С"), сообщает агентство Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Ракета со спутниками стартовала в 16:22 по местному времени (12:22 по бакинскому времени) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Аппараты успешно вывели на заданную орбиту.
Спутники этой серии предназначены для отработки новых технологий на орбите и мониторинга окружающей среды. Отмечается, что нынешний запуск стал 454-м для ракет-носителей серии Long March.
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