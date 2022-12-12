Великобритания захотела включить Индию, Бразилию и Германию в СБ ООН

Великобритания призвала ключить Индию, Бразилию, ФРГ и одну африканскую страну в число постоянных членов Совета Безопасности ООН. С таким заявлением выступил глава британского МИД Джеймс Клеверли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Великобритания хочет работать с Бразилией, Индией, Японией и Германией как постоянными членами Совета Безопасности, а также иметь в нем африканское представительство", - заявил Клеверли во время выступления перед иностранными дипломатами в здании лондонского Форин-офиса.