Экоактивисты заблокировали ряд въездов на автомагистрали Берлина

Активисты природоохранного движения Letzte Generation в понедельник утром вновь устроили акции протеста в Берлине, заблокировав важные подъездные пути к автомагистралям города. Об этом сообщило агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, сотрудники полиции дежурили в шести местах Берлина. Сами экоактивисты заявили, что в пяти районах города были перекрыты подъездные пути. В этой связи, как указывает агентство, снова прозвучали требования ужесточить меры против участников протеста. В частности, профсоюз полицейских выступал за вариант задержания на срок до семи суток. Отмечается, что спустя некоторое время въезды были освобождены лишь частично.

Letzte Generation призывает в том числе к более решительным видам борьбы с изменением климата, в частности к ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости за проезд в общественном транспорте. В то же время экоактивисты неоднократно подчеркивали, что, пока власти Германии не найдут оптимального решения, представители движения продолжат протестные акции.