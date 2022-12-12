В Китае перестанут отслеживать перемещения граждан

Власти Китая с 13 декабря выводят из использования программу в смартфоне, отслеживающую перемещение граждан в рамках контроля над COVID-19. Об этом в понедельник сообщило агентство Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Правительство Китая отменило использование так называемой информационной маршрутной карты на фоне оптимизации профилактических мер по борьбе с коронавирусом.

Электронная маршрутная карта была введена в действие в 2020 году в рамках мер по профилактике и контролю COVID-19 в КНР. Это позволило отслеживать поездки людей по городу для выявления потенциальных рисков распространения вируса.

Китай в последнее время последовательно ослабляет ограничительные меры, связанные с профилактикой коронавируса. Так, 7 декабря власти объявили о запрете масштабных локдаунов: зоны высокого риска распространения коронавируса теперь вводятся не по территориально-административным единицам, а по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам. Бессимптомные инфицированные и люди с легким течением болезни могут сейчас выбирать между домашней самоизоляцией и добровольным централизованным карантином. Также власти КНР отменили обязательное регулярное ПЦР-тестирование для тех категорий населения, чья работа не связана с повышенным риском заражения или не подразумевает контактов с детьми или лицами пожилого возраста.

Рост числа случаев заражения коронавирусом в КНР был зафиксирован в начале ноября, подавляющее большинство из них приходилось на бессимптомных носителей вируса. Правительство страны сперва усилило ограничительные меры по профилактике COVID-19. В конце ноября в ряде городов Китая прошли демонстрации против антиковидных мер. Одной из причин демонстраций стал пожар в жилой многоэтажке в городе Урумчи, в котором погибли десять человек. В китайских СМИ циркулировала неподтвержденная информация, что из-за локдауна пожарные не смогли своевременно добраться до места ЧП, а жители покинуть свои квартиры. Власти опровергли эту информацию.

После протестов власти заявили о необходимости оптимизировать меры профилактики, а китайские СМИ начали публиковать информацию об относительной безвредности штамма "омикрон".