https://news.day.az/world/1518847.html Евросоюз увеличит финансирование Европейского фонда мира
Евросоюз увеличит финансирование Европейского фонда мира
Министры иностранных дел стран Европейского союза 12 декабря согласовали увеличение размера Европейского фонда мира (European Peace Facility) для финансирования поставок оружия, в том числе в Украину, на €2 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
EPF был создан в марте 2021 года с целью повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Изначально планировалось выделить фонду около €5,7 млрд на период с 2021 по 2027 год.
По данным агентства Bloomberg, свыше половины фонда было выделено на военную помощь Украине, и в Евросоюзе намерены продолжить поддерживать Киев.
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