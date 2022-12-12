Евросоюз увеличит финансирование Европейского фонда мира

Министры иностранных дел стран Европейского союза 12 декабря согласовали увеличение размера Европейского фонда мира (European Peace Facility) для финансирования поставок оружия, в том числе в Украину, на €2 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

EPF был создан в марте 2021 года с целью повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Изначально планировалось выделить фонду около €5,7 млрд на период с 2021 по 2027 год.

По данным агентства Bloomberg, свыше половины фонда было выделено на военную помощь Украине, и в Евросоюзе намерены продолжить поддерживать Киев.