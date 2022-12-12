Трагедия в Великобритании, погибли трое детей

Трое детей провалились под лед и погибли на озере в городе Солихалл в графстве Уэст-Медлендс на западе Англии. Об этом 12 декабря сообщает британский телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Полиция подтвердила, что трое мальчиков в возрасте восьми, 10 и 11 лет погибли, упав в ледяное озеро в Солихалле", - указано в сообщении.

Известно, что под лед провалился также и четвертый мальчик, однако врачам удалось спасти его жизнь. Как сообщили в полиции города, поиски будут продолжаться, так как есть подозрения, что в воде могли оказаться еще двое детей.

Как заявил прибывший на место происшествия местный депутат Сакиб Бхатти, аварийно-спасательные службы прилагали героически усилия в ходе попытки спасти этих детей.

"[Поисковая] операция продолжалась всю ночь в этих действительно тяжелых условиях", - пояснил политик.

Он также предостерег сограждан ни в коем случае не выходить на лед даже в том случае, если он выглядит толстым и надежным.