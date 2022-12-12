https://news.day.az/world/1518891.html Бельгийская полиция провела обыск в здании Европарламента
Бельгийская полиция провела обыск в здании Европарламента
Бельгийская полиция провела в понедельник обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе в рамках расследования дела о коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре, приведшего к аресту заместителя главы ЕП Евы Кайли и еще трех человек.
Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на бельгийскую федеральную прокуратуру, передает Day.Az.
По ее информации, это уже двадцатый обыск за четыре дня в рамках дела о подозрении в выплате крупных денежных сумм третьим лицам, способным оказывать влияние на решения Европейского парламента.
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