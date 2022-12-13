Землетрясение в Турции

В турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Об этом сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 06:21 по местному времени в районе Бига. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,12 километра.

Толчки также ощущались в провинциях Стамбул, Балыкесир и Бурса.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.