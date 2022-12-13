https://news.day.az/world/1518910.html Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
В турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 4,3.
Об этом сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 06:21 по местному времени в районе Бига. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,12 километра.
Толчки также ощущались в провинциях Стамбул, Балыкесир и Бурса.
О разрушениях или пострадавших не сообщается.
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