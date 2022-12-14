Самая известная пума Лос-Анджелеса поймана после нападения на собак

Самый известный горный лев (пума) Лос-Анджелеса, прославившийся тем, что бродит по автострадам и использует как дом городские парки, был пойман представителями департамента дикой природы. Они хотят осмотреть кошку после того, как она убила собаку, которую выгуливали на Голливудских холмах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пума, получившая прозвище P-22, носит ошейник с GPS-слежением в рамках исследования Службы национальных парков, и ее регулярно снимают камеры видеонаблюдения, когда она прогуливается по жилым районам возле Гриффит-парка в Лос-Анджелесе, дикой местности и месту для пикников, пишет The Guardian.

Сообщается, что животное находится в стабильном состоянии после попадания дротика с транквилизатором. Кошку отловили в модном районе Лос-Фелиз на заднем дворе дома.

Подозревается, что горный лев мог быть сбит транспортным средством.

P-22 очень старый кот для дикой природы. В прошлом месяце он впервые убил собаку на поводке, что является опасным знаком.

Возраст P-22 оценивается в 12 лет, что делает его самой старой пумой в Южной Калифорнии. Большинство горных львов живут около десяти лет.

"Это беспрецедентная ситуация, когда горный лев продолжает выживать в таких городских условиях. Однако по мере того, как P-22 стареет, проблемы, связанные с проживанием возрастают, и ученые отмечают недавнее изменение в его поведении", - заявили в государственном департаменте дикой природы.

P-22 обычно охотится на оленей и койотов, но в ноябре Служба национальных парков подтвердила, что пума напала и убила помесь чихуахуа, которую выгуливали по узким улочкам Голливудских холмов.

Пума также подозревается в нападении на другую чихуахуа в районе Серебряного озера в этом месяце.