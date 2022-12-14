Уволенным айтишникам пригрозили депортацией из США

Тысячи IT-специалистов, попавших под массовые сокращения в крупнейших технологических компаниях мира, вскоре могут быть депортированы из США, так как пребывали в стране по рабочей визе Н-1В. О такой угрозе для специалистов сообщает телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, технологические компании входят в число работодателей с наибольшим количеством разрешений на получение виз H-1B. "Кремниевая долина в течение многих лет полагалась на подобную визу для найма тысяч иностранных работников. Это главная причина, по которой технологические компании открыто защищают права иммигрантов", - говорится в статье CNBC.

Отмечается, что если уволенные айтишники не смогут в кратчайшие сроки (от 60 дней до 90 дней в зависимости от штата) устроиться в новую компанию, то эту визу у них отберут, а гражданина - депортируют.

По данным CNBC, только у Amazon в 2021 году более шести тысяч работников находились в штате по визе Н-1В, а остальные технологические компании не сильно уступают одному из своих конкурентов по этому показателю.

H-1B - рабочая виза, позволяющая гражданину другой страны находиться в США. Она выдается иностранным специалистам с высшим образованием, но не дает права эмигрировать.