В США достигли долгожданного прорыва в области ядерного синтеза

Министерство энергетики США во вторник объявит, что ученые национальной лаборатории совершили прорыв в термоядерном синтезе. Этот процесс, происходящий на солнце и звездах, однажды может стать дешевым источником электроэнергии. Об этом сообщили источники, осведомленные в вопросе Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам одного из источников, ученые из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии впервые добились чистого прироста энергии в эксперименте по термоядерному синтезу с использованием лазеров.

Хотя результаты являются важной вехой в научных исследованиях, которые ведутся по крайней мере с 1930-х годов, но один из источников сделал важное замечание. Отношение энергии, идущей на реакцию, к полученной из нее энергии должно быть примерно в 100 раз больше, чтобы создать процесс, производящий электроэнергию для коммерческих целей.

Синтез происходит, когда ядра двух атомов подвергаются экстремальному нагреву в 100 млн градусов по Цельсию (180 млн по Фаренгейту) или выше, что приводит к их слиянию в новый более крупный атом с выделением огромного количества энергии.