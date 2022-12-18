Немецкий энергоконцерн Uniper может продать предприятия в Нидерландах

Германский энергетический концерн Uniper из-за требования Еврокомиссии может продать свои предприятия в Нидерландах. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в финансовых кругах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, Еврокомиссия в обмен на одобрение государственной финансовой помощи требует от Uniper отделить часть его бизнеса. В частности, компания, по словам источников, должна быть готова к возможной продаже своих предприятий в Нидерландах. Кроме того, Uniper, как пишет газета, должна получить предписания по своему поведению на рынке.

Так, в рамках требований Евросоюза концерн должен принять участие в европейской платформе закупок газа. Подобный шаг, как указывает издание, помог бы более мелким участникам рынка. Ожидается, что Uniper будет спасен только 19 декабря. После этого бывшие акционеры должны принять решение о полном приобретении компании федеральным правительством на общем собрании акционеров.

В Нидерландах Uniper управляет газовой и угольной электростанциями. В частности, угольная электростанция Maasvlakte, как подчеркнул один из источников, считается привлекательной и в случае продажи может быть оценена в €1 млрд. Однако цена, по его мнению, зависит от таких факторов, как динамика цен на электроэнергию, контракты с потребителями и возможный налог на сверхприбыль.

В то же время уточняется, что на две электростанции приходится лишь 7% от общей мощности электростанций Uniper. Однако требование ЕК затрагивает ту часть бизнеса, которая, как замечает газета, "в настоящее время все еще идет хорошо и в которой очень нуждается энергетическая компания".

В начале ноября Uniper сообщил, что получил чистый убыток по МСФО за 9 месяцев в €40 млрд из-за сокращения поставок российского газа. В третьем квартале поставки российского газа прекратились полностью, указывал Uniper. Чтобы выполнить свои контракты с клиентами, Uniper был вынужден покупать газ на спотовом рынке по высоким ценам.