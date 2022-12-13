Обвалившему крипторынок миллиардеру предъявили обвинения

Обваливший крипторынок бывший миллиардер и основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, задержанный ранее на Багамских островах по запросу властей США, обвиняется ими по ряду статей, среди которых мошенничество, заговор и отмывание денег. Об этом сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По их информации, Бэнкман-Фрид обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств, заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами, заговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и отмывании денег.

Отмечается, что экс-глава криптовалютной биржи стал единственным связанным с FTX лицом, кому были предъявлены обвинения. В прокуратуре США официально отказались комментировать изданию сообщение о предъявленных Бэнкману-Фриду обвинениях.