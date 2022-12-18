Часы Rolex стали дефицитом в Дубае

Часы швейцарского бренда Rolex стали дефицитом в Дубае, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что швейцарская часовая промышленность за последние два года испытала растущий спрос. Так, в октябре стоимость экспорта данных аксессуаров на мировом рынке была на 13,3% выше, чем за тот же период 2021 года. Однако в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) показатели выросли на 13,8%, что сделало страну с населением всего около 10 млн человек девятым по величине рынком в мире по продаже швейцарских часов.

"Сейчас наступил такой момент, когда мы звоним клиентам и говорим, что у нас есть часы, а они говорят: "Да, я иду". Они даже не спрашивают, какая модель. Все, что мы получаем, они забирают", - рассказал коммерческий директор Ahmed Seddiqi & Sons, официального дистрибьютора Rolex, Мохаммед Абдулмагид Седдики.

Утверждается, что причиной этого стала пандемия, в связи с чем магазинам в Дубае начали поступать заказы от богатых клиентов, которые от скуки с легкостью тратили деньги на предметы роскоши. При этом они ничего не знали о часах, но хотели их купить, потому что все остальные тоже их покупали. "Неделю назад я был с клиентом, и он носил Rolex Daytona. Он не подозревал об уникальных функциях этих часов", - заявил Седдики и пояснил, что данная модель создана для автогонщиков, о чем владелец не знал.

В заключение опрошенные продавцы бутиков Rolex отметили, что в магазинах большинство представленных часов предназначены только для демонстрации, а не для продажи. Все, что выставляется на витринах, остается в продаже максимум два-три дня.