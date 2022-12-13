https://news.day.az/world/1519073.html Пашинян провел экстренное заседание Совбеза
Пашинян провел экстренное заседание Совбеза
Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал во вторник внеочередное заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации в Лачинском коридоре. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
"Состоялось внеочередное заседание Совета безопасности под руководством премьер-министра Никола Пашиняна. Обсуждены события, происходящие в регионе, в частности ситуация в Лачинском коридоре", - отмечается в тексте.
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