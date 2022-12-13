Регулятор в Италии принял меры в отношении Eni и Enel за одностороннее изменение цен

Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) начало расследование и приняло предупредительные меры в отношении семи компаний-поставщиков, включая Eni ("Эни"), Enel ("Энел") и Engie ("Энжи"), за предполагаемые несанкционированные односторонние изменения цен на электроэнергию и газ. Об этом сообщается во вторник в пресс-релизе антимонопольного управления, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет об "основных компаниях-поставщиках электроэнергии и природного газа, на долю которых приходится около 80% рынка". "AGCM начало семь расследований и приняло семь предупредительных мер в отношении компаний Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea и Engie в связи с предполагаемым односторонним незаконным изменением цен на поставку электроэнергии и природного газа", - говорится в заявлении. Регулятор напоминает об указе властей, который, в частности, приостанавливает "с 10 августа 2022 года до 30 апреля 2023 года действие договорных положений, позволяющих компаниям изменять цену поставки".

"Предприятия должны будут приостановить применение новых экономических условий, сохранив или восстановив цены, действовавшие до 10 августа 2022 года, и, кроме того, должны будут сообщить регулятору о мерах, которые они примут в этой связи", - отмечается в документе. По оценкам управления, "от необоснованного повышения цен" пострадали уже примерно 2,6 млн потребителей.

В октябре AGCM приняло обеспечительные меры в отношении четырех компаний-поставщиков Iren ("Ирен"), Iberdrola ("Ибердрола"), E.ON ("Эон") и Dolomiti ("Доломити") за несанкционированные односторонние изменения цен на электроэнергию и газ.