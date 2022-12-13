Министры энергетики стран ЕС не договорились о предельной цене на газ

Министры энергетики стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли достичь договоренности о предельной цене на газ, дискуссии продолжатся на двустороннем уровне. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании.

"На заседании Энергетического совета состоялись продолжительные дебаты, на пленарном заседании договоренности достигнуто не было, поэтому дискуссии продолжатся на двусторонней основе", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).