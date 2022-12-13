В Иране произошло сильное землетрясение

В районе Бешруя провинции Южный Хорасан на северо-востоке Ирана произошло землетрясение силой 5,4 балла.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал губернатор района Хасан Ализаде.

По словам Ализаде, группы спасателей направлены в район.

Он отметил, что некоторые дома повреждены, информации о жертвах нет.

Из-за землетрясения в районе приостановлена деятельность всех средних школ.