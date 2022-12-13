https://news.day.az/world/1519229.html В Иране произошло сильное землетрясение
В Иране произошло сильное землетрясение
В районе Бешруя провинции Южный Хорасан на северо-востоке Ирана произошло землетрясение силой 5,4 балла.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал губернатор района Хасан Ализаде.
По словам Ализаде, группы спасателей направлены в район.
Он отметил, что некоторые дома повреждены, информации о жертвах нет.
Из-за землетрясения в районе приостановлена деятельность всех средних школ.
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