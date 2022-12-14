Удар стихии в Конго

В результате проливных дождей в Киншасе погибли 120 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

Ранее конголезские СМИ приводили данные о почти 100 жертвах.

Как отмечает агентство, вследствие вызванных дождями наводнений и оползней целые кварталы мегаполиса, население которого превышает 15 млн человек, оказались затопленными, разрушены дома и дороги.

Власти призвали жителей Киншасы к осторожности и бдительности при передвижении по городским улицам.