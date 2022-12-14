https://news.day.az/world/1519266.html Удар стихии в Конго - более 100 погибших
Удар стихии в Конго - более 100 погибших
В результате проливных дождей в Киншасе погибли 120 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщило во вторник агентство Reuters.
Ранее конголезские СМИ приводили данные о почти 100 жертвах.
Как отмечает агентство, вследствие вызванных дождями наводнений и оползней целые кварталы мегаполиса, население которого превышает 15 млн человек, оказались затопленными, разрушены дома и дороги.
Власти призвали жителей Киншасы к осторожности и бдительности при передвижении по городским улицам.
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