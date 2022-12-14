США готовы утвердить план поставок ЗРК Patriot Украине

Планы по поставкам зенитных комплексов Patriot Украине уже готовы. Вашингтон может объявить о своем решении на этой неделе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По данным американского вещателя, сейчас Белый дом завершает необходимые консультации. Сначала планы поставок предстоит одобрить министру обороны Ллойду Остину. Только затем документ поступит на подпись президенту Джо Байдену.

Если проект одобрят, что, как считают источники CNN, весьма вероятно, отгрузка ЗРК начнется в течение нескольких дней. Системы поступят на тренировочные базы украинских военных в Германии.

Напомним, Украина уже долгое время пытается получить комплексы Patriot.