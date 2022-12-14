Массовые беспорядки в Греции

Анархисты, представители левых организаций и студентов, а также цыгане устроили во вторник беспорядки в разных районах Греции из-за смертельного ранения полицейским 16-летнего цыгана Костаса Франгулиса, который умер во вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил греческий телеканал ERT-1.

По его словам, небольшие стычки демонстрантов с полицией прошли в Афинах после марша протеста. В районе станции метро "Панепистимио" ("Университет") анархисты начали бросать камни в отряды спецназа, а тот ответил слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Полиция на время закрыла эту станцию метро на вход и выход пассажиров, спустя час ее снова открыли.

Демонстрации против убийства 16-летнего цыгана прошли в Салониках. Представители студенческих ассоциаций и профсоюзов собрались в центре у памятника греческому политику Элефтериосу Венизелосу, чтобы, по их словам, выразить протест против жестокости полиции. Представители студентов потребовали, чтобы не было "никакого сокрытия в расследовании убийства" 16-летнего юноши, отмечает телеканал.

В свою очередь группа цыган заблокировала одну из местных автодорог, возвела баррикады и подожгла мусорные баки. На место происшествия выехали усиленные наряды полиции, а также автомобили пожарной охраны.

На острове Эвбея около 80 человек собрались на региональной дороге в районе Камарес, зажгли костры и перекрыли магистраль, пропуская только грузовики и автобусы. Позже демонстранты ушли с дороги, и движение было восстановлено.

Марш в память о 16-летнем цыгане, застреленном полицейским в Салониках, прошел в портовом городе Патры на полуострове Пелопоннес. По окончании марша анархисты забросали полицейских камнями и петардами, которые в ответ применили слезоточивый газ. Анархисты скрылись на территории филиала Патрского университета в центре города.