Евросоюз назначит уполномоченного по санкциям

Госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в Министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер на своей странице в Facebook рассказал о планах Европейского союза назначить уполномоченного по санкциям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, задачей назначенного станет контроль за соблюдением введенных организацией ограничений.

"Брюссель планирует назначить уполномоченного по санкциям. Они хотят санкций. Мы сыты по горло неудачными санкциями", - написал Менцер.