В Италии введут бонусы для владельцев кошек и собак

Итальянским хозяева кошек и собак могут с 1 января 2023 года ввести выплату бонусов в размере 150 евро на каждого питомца, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Правительство устанавливает максимум 450 евро в год. Выплаты можно будет получать на трех животных.

На выплату денег могут рассчитывать люди с доходом, не превышающим 15 тысяч евро в год. Если доход ниже семи тысяч евро, то сумму пособия увеличат до 900 евро. Для его получения владелец питомца должен будет зарегистрировать его в специальном реестре.

Итальянские власти рассматривают и другие предложения по защите прав животных и поддержке семей, которые держат дома питомцев. Например, снижение НДС на корма на 4%, и уменьшение стоимости ветеринарной помощи на 10%.