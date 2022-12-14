https://news.day.az/world/1519303.html Сильный пожар на складе полиции Нью-Йорка - ВИДЕО
Сильный пожар на складе полиции Нью-Йорка - ВИДЕО
По меньшей мере восемь человек пострадали во вторник в результате пожара на складе полиции Нью-Йорка, использующемся для хранения конфискованного имущества и улик.
Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на пожарное управление сообщил телеканал ABC7 New York.
По его сведениям, склад расположен на набережной района Бруклин. В тушении пожара задействованы порядка 140 пожарных, также используются дроны и лодки.
Среди пострадавших, чьи травмы оцениваются как легкие, есть трое пожарных, трое сотрудников полиции и двое гражданских лиц.
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