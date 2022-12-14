Популярность принца Гарри упала до минимума

После выхода документального сериала о жизни члена британской королевской семьи принца Гарри, его супруги Меган Маркл и их детей популярность внука королевы Елизаветы II упала до минимума. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на опрос компании YouGov, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Опрос показал, что 59% респондентов отрицательно относятся к принцу Гарри и лишь у 33% опрошенных сохранилось положительное отношение к нему. По сравнению с прошлым месяцем рейтинг одобрения принца упал на 13 п. п.

Его жена Меган также потеряла в популярности. Положительно к ней относятся лишь 25% опрошенных, а отрицательно - 64%.

Младший брат Карла III принца Эндрю, которого в этом году обвинили в изнасиловании 17-летней девушки, стал наименее популярным членом британской королевской семьи.

Согласно исследованию, наибольшей популярностью в Британии пользуются старший брат Гарри принц Уэльский Уильям и его супруга принцесса Кэтрин (Миддлтон). К ним положительно относятся 77% и 72% опрошенных соответственно, а отрицательно - лишь по 15%.

Исследование было проведено на прошлой неделе, в нем принимали участие 1 677 британцев.

Ухудшение отношения британцев к принцу Гарри и его супруге связывают с премьерой первой части сериала об их жизни на сервисе Netflix. Как писала The Daily Telegraph, сравнение Содружества наций с "Британской империей 2.0", прозвучавшее в сериале, стало оскорбительным для всех в странах Содружества и для наследия королевы Елизаветы II.