Маск вновь потерял статус богатейшего человека планеты

Миллиардер, американский бизнесмен Илон Маск опустился на второе место в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Следует из списка издания, который ведется в реальном времени, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно рейтингу Real Time Billionaires, Илон Маск потерял $4,5 млрд (-2,49% от его состояния) и таким образом уступил первое место главе французской компании, производящей предметы роскоши, LVMH Бернару Арно и его семье.

Состояние Арно и его семьи на данный момент составляет $188,6 млрд, а состояние Маска после потери нескольких миллиардов - $176,8 млрд.

Третью строчку рейтинга Forbes занимает индийский миллиардер Гаутама Адани со $134 млрд.

На прошлой неделе Илон Маск несколько раз опускался на вторую строчку рейтинга богатейших людей планеты, но снова возвращался на первую. Тогда его состояние оценивалось в $184,6 млрд, а после возвращения на первое место - $185,8 млрд.