https://news.day.az/world/1519320.html В Италии разбился истребитель
В Италии разбился истребитель
Истребитель Eurofighter разбился в районе провинции Трапани (остров Сицилия), спасатели обнаружили тело погибшего пилота. Об этом говорится в среду в официальном Twitter ВВС Италии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Военно-воздушные силы начали расследование произошедшего. Как отмечают итальянские СМИ, самолет разбился, когда возвращался на базу.
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