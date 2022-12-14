В Италии разбился истребитель

Истребитель Eurofighter разбился в районе провинции Трапани (остров Сицилия), спасатели обнаружили тело погибшего пилота. Об этом говорится в среду в официальном Twitter ВВС Италии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Военно-воздушные силы начали расследование произошедшего. Как отмечают итальянские СМИ, самолет разбился, когда возвращался на базу.