Названы причины банкротства криптовалютной биржи

Новый глава одной из крупнейших криптовалютных бирж FTX Джон Рей назвал причины ее банкротства в ноябре. По его словам, это произошло из-за неэффективного управления и некомпетентности руководства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Крах группы FTX, похоже, обусловлен абсолютной концентрацией контроля в руках небольшой группы крайне неопытных, несведущих людей", - заявил генеральный директор, выступая на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Он добавил, что никогда не видел насколько полного отсутствия внутреннего контроля и учета. Рей выразил мнение, что на возвращение всех активов группы уйдут недели, возможно, месяцы.

Глава биржи подчеркнул, что не доверят аудиторским финансовым отчетам, поскольку было потеряно восемь миллиардов долларов денег клиентов. Поэтому он по определению не доверяет ни одному документу компании. В конечном счете FTX не сможет компенсировать все убытки, резюмировал ее глава.