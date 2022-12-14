Смертельная перестрелка в Австралии с участием полицейских - ВИДЕО
В австралийском штате Квинсленд в перестрелке погибли шесть человек, в том числе двое полицейских.
Еще два сотрудника полиции были ранены.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, полицейский наряд проводил проверку одного из домов в городе Уиимбилла (ок.300 км от Брисбена) в рамках расследования дела о пропаже человека.
"Как только они вошли на территорию, по ним стали стрелять ", - рассказал представитель полиции Квинсленда.
На место происшествия был направлен отряд полиции специального назначения. После нескольких часов осады трое подозреваемых - двое мужчин и одна женщина - были застрелены.
Смертельное ранение также получил их сосед.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выразил соболезнования семьям погибших полицейских.
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