Мощный снежный циклон обрушился на Францию

В парижских аэропортах "Орли" и "Руасси" отменили 25 и 20% рейсов соответственно. Такое решение руководству гражданской авиации пришлось принять из-за сильных снегопадов в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, "В то время как в Иль-де-Франс ожидается снегопад, воздушное движение в парижских аэропортах в среду будет сильно нарушено", - сказано в сообщении Главного управления гражданской авиации Франции. Его цитирует агентство BFMTV.

Также администрация Иль-де-Франс обратилась к гражданам с просьбой не выходить на улицу и по возможности поработать из дома.