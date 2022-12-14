Мощный снежный циклон обрушился на Францию
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В парижских аэропортах "Орли" и "Руасси" отменили 25 и 20% рейсов соответственно. Такое решение руководству гражданской авиации пришлось принять из-за сильных снегопадов в регионе. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, "В то время как в Иль-де-Франс ожидается снегопад, воздушное движение в парижских аэропортах в среду будет сильно нарушено", - сказано в сообщении Главного управления гражданской авиации Франции. Его цитирует агентство BFMTV. 

Также администрация Иль-де-Франс обратилась к гражданам с просьбой не выходить на улицу и по возможности поработать из дома. 